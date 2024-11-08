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Происшествия

В ДТП в Кузнецком районе погиб молодой человек

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В четверг, 7 ноября, возле села Каменка в Кузнецком районе случилось смертельное ДТП. Погиб молодой человек.

По предварительным данным, авария произошла в 17:30 на 748-м километре трассы М-5 «Урал». Столкнулись «Лада-Приора» под управлением 22-летнего водителя, Renault Kaptur с 50-летним мужчиной за рулем и «Лада-Ларгус» (с 59-летним шофером).

В результате молодого человека, который вел «Приору», доставили в медучреждение, где он впоследствии скончался. Его 20-летний пассажир отпущен после оказания помощи.

Также госпитализация потребовалась водителю Renault Kaptur.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

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