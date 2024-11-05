В Ахунах юный водитель Toyota врезался в спецтехнику

05.11.2024 | 16:01

Во вторник, 5 ноября, в Ахунах на улице Коннозаводской случилось серьезное ДТП с участием легковой машины и грузовика.

Кадры с последствиями аварии распространились в Сети. Водитель легкового автомобиля залетел под спецтехнику. Очевидцы рассказали, что спасатели пытались вытащить его из покореженной машины.

Подробности ДТП сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в областной ГАИ.

По предварительным данным, в 11:40 напротив дома № 10а столкнулись Toyota RAV4 под управлением 18-летнего юноши и МАЗ с 58-летним шофером.

«Травмы в ДТП получили водитель Toyota, а также его 17-летняя пассажирка. Медики госпитализировали их», - рассказали в Госавтоинспекции.

По факту случившегося проводят проверку.

Фото 2 - группы «Сова Пенза авто».