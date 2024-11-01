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В Пензе разыскивают 34-летнего Игоря Голованова

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В Пензе разыскивают 34-летнего Игоря Александровича Голованова. Его местонахождение неизвестно с 26 октября.

Ориентировка на горожанина опубликована на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Игорь Голованов имеет рост 180 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, серо-зеленые глаза.

На нем были надеты синий спортивный костюм, черный жилет, синие кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об Игоре Голованове, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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Источник — фото «Лизы Алерт»
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