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Происшествия

Пензенец выбросил в окно телевизор и зеркало сестры-близнеца

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В Пензе 37-летний мужчина в гневе выбросил из окна вещи сестры-близнеца. Это случилось во вторник, 29 октября, в одном из домов на проспекте Победы.

Родственники поссорились из-за спиртного: женщина отказалась дать брату денег на поход в магазин.

Не сумев совладать со вспышкой ярости, пензенец отправил в окно телевизор, зеркало, стул и москитную сетку, принадлежащие сестре.

Испуганная женщина вызвала правоохранителей. Когда те прибыли на место, дебошир сидел на ступеньках в подъезде и громко матерился.

«Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото областного управления Росгвардии
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