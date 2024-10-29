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Происшествия

Мужчина, найденный на тамбовщине мертвым, оказался пензенцем

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Тамбовские полицейские выяснили, что погибший в их регионе гражданин является пензенцем.

Труп мужчины был обнаружен в 2016 году в Пушкарском карьере в Тамбовском районе. Тогда его личность не смогли установить.

Помогло молекулярно-генетическое исследование. Выяснилось, что ДНК-профиль погибшего совпал с профилем гражданина, проживавшего в Пензенской области. После пропажи региональное УМВД объявило его в федеральный розыск.

«Информация об установлении личности погибшего гражданина передана инициатору розыска», - сообщили в УМВД России по Тамбовской области во вторник, 29 октября.

В 2017 году с помощью молекулярно-генетической экспертизы пензенские полицейские сумели раскрыть преступление, совершенное в областном центре более 14 лет назад - изнасилование и убийство 22-летней девушки 20 октября 2002-го.

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