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Происшествия

В Пензенском районе «Ниву» закружило после столкновения с фурой

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Утром в понедельник, 28 октября, в Пензенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобилей.

По предварительным данным, в 6:45 на 426-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов, вблизи села Саловка, столкнулись «Нива» и MAN. Внедорожник вел 58-летний мужчина, фуру - 37-летний шофер.

Спустя некоторое время в Сети появилась запись с моментом ДТП, сделанная регистратором одного из свидетелей аварии.

В Пензенском районе «Ниву» закружило после столкновения с фурой

«Нива» решила проскочить (повернуть налево. - Прим. ред.), но встречный грузовик не дал такой возможности», - описал он произошедшее.

После удара «Ниву» закружило, передняя часть машины оказалась сильно повреждена.

В Госавтоинспекции уточнили, что водитель легковой машины получил травмы, его доставили в больницу. По факту ДТП сейчас проводится проверка.

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Источник — видео группы «Сова Пенза авто»
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