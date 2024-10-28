В Пензенском районе «Ниву» закружило после столкновения с фурой

28.10.2024 | 12:22

Утром в понедельник, 28 октября, в Пензенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобилей.

По предварительным данным, в 6:45 на 426-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов, вблизи села Саловка, столкнулись «Нива» и MAN. Внедорожник вел 58-летний мужчина, фуру - 37-летний шофер.

Спустя некоторое время в Сети появилась запись с моментом ДТП, сделанная регистратором одного из свидетелей аварии.

«Нива» решила проскочить (повернуть налево. - Прим. ред.), но встречный грузовик не дал такой возможности», - описал он произошедшее.

После удара «Ниву» закружило, передняя часть машины оказалась сильно повреждена.

В Госавтоинспекции уточнили, что водитель легковой машины получил травмы, его доставили в больницу. По факту ДТП сейчас проводится проверка.