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Происшествия

В Сердобском районе разъяренный бык убил человека

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В Сердобском районе в октябре двое жителей пострадали от рогатого скота, один из них погиб.

Как сообщается на странице Сердобской центральной районной больницы имени А. И. Настина во «ВКонтакте», корова сломала кости таза рабочему фермы.

Сейчас мужчина проходит курс лечения в стационаре, ему предстоит реабилитация.

«А на прошлой неделе в селе Новонадеждино произошел шокирующий инцидент. От рогов и копыт собственного быка смертельные травмы получил 66-летний местный житель», - рассказали в медучреждении.

Тело мужчины нашли на выгоне соседи спустя некоторое время. По мнению специалистов, причина трагедии - природная агрессия быков. Животное может спровоцировать что угодно.

«Универсальным средством защиты от сельхозживотного может быть только соблюдение приличной дистанции», - поделился мнением начмед больницы Павел Шелкунов.

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