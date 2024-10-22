В Пензе пожар на Бугровке тушили 27 человек

22.10.2024 | 10:42

Ранним утром во вторник, 22 октября, в пензенском микрорайоне Бугровка случился пожар.

Кадры, на которых запечатлено пламя, появились в Сети.

В ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что сигнал о пожаре в 3-м проезде Кольцова поступил на пульт дежурного в 4:19.

На борьбу с огнем прибыли 27 человек, использовалось 6 единиц спецтехники.

Выгорели деревянная баня площадью 20 кв. м и кирпичный пристрой к дому площадью 100 кв. м, а также чердак соседней бани площадью 36 кв. м.

«Погибших и пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе ведомства.