В Пензе госпитализировали 21-летнего парня с нарушением сознания

16.10.2024 | 08:30

В Пензе задержали молодого человека, который вел себя неадекватно и агрессивно. О нем вечером в понедельник, 14 октября, сообщили в полицию жители улицы Клары Цеткин.

Дежурный направил информацию сотрудникам вневедомственной охраны, которые немедленно прибыли на место. Как выяснилось, парень приставал к прохожим во дворе и заговаривался.

«Правоохранители попытались выяснить его имя, однако ответа получить не смогли. Речь молодого человека была невнятной, у него наблюдалось нарушение сознания», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Росгвардейцы вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали 21-летнего пациента с признаками наркотического опьянения.

Как оказалось, он уже не в первый раз оказывается на больничной койке из-за употребления запрещенных веществ.