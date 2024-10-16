Сетевое издание|18+|Среда|16 окт 2024|09:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Снег |
 

Происшествия

В Пензе госпитализировали 21-летнего парня с нарушением сознания

Печать
Telegram

В Пензе задержали молодого человека, который вел себя неадекватно и агрессивно. О нем вечером в понедельник, 14 октября, сообщили в полицию жители улицы Клары Цеткин.

Дежурный направил информацию сотрудникам вневедомственной охраны, которые немедленно прибыли на место. Как выяснилось, парень приставал к прохожим во дворе и заговаривался.

«Правоохранители попытались выяснить его имя, однако ответа получить не смогли. Речь молодого человека была невнятной, у него наблюдалось нарушение сознания», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Росгвардейцы вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали 21-летнего пациента с признаками наркотического опьянения.

Как оказалось, он уже не в первый раз оказывается на больничной койке из-за употребления запрещенных веществ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте