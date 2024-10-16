В Неверкине полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить водителя

16.10.2024 | 13:01

В селе Неверкино погоня за пьяным водителем привела к стрельбе из табельного оружия. Мужчина пытался скрыться от инспекторов ДПС, но те сделали все, чтобы его не упустить.

Это случилось во вторник, 15 октября. В полицию поступило сообщение о 46-летнем нарушителе, который нетрезвым сел за руль Chevrolet Lacetti.

«Данный автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС. У водителя имелись явные внешние признаки алкогольного опьянения. Сотрудник предложил ему пройти освидетельствование, он отказался», - сообщили в областном УМВД РФ.

Не закрыв дверь, мужчина внезапно поехал и травмировал полицейского, успевшего схватиться за руль. На неоднократные требования прекратить движение нарушитель не реагировал.

«Сотрудники в соответствии с Федеральным законом «О полиции» применили табельное оружие для остановки транспортного средства», - рассказали в УМВД.

Шофера задержали. За свой поступок ему придется ответить.