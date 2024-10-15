Пожилая зареченка пострадала в ДТП с участием 84-летнего водителя

15.10.2024 | 13:32

В понедельник, 14 октября, в Заречном случилось ДТП с участием людей преклонного возраста.

Об этом рассказали в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 10:13 у дома № 37 на проспекте 30-летия Победы столкнулись автомобиль Hyundai Accent, которым управлял 84-летний пенсионер, и автобус ЛиАЗ с 61-летним водителем.

В ДТП пострадала 76-летняя пенсионерка, ехавшая в автобусе. Ее госпитализировали с травмами.

Обстоятельства и причины столкновения транспортных средств в закрытом городе устанавливают сотрудники полиции.