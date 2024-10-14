В самолет в небе над Пензенской областью целились лазером

14.10.2024 | 19:44

В самолет с пассажирами на борту, выполнявший рейс из Москвы в Пензу, целились лазером, когда он шел на посадку. Инцидент случился вечером 7 октября, подробности порталу PenzaInform.ru рассказали в пресс-службе регионального линейного отдела МВД РФ на транспорте.

Луч заметил пилот, когда воздушное судно летело над Сурским краем на высоте около 6 километров, и доложил обо всем диспетчеру.

«Это никак не повлияло на полет. В данный момент проводится служебная проверка», - отметили в ведомстве.

Аналогичный случай зафиксирован летом 2021 года, когда самолет компании «ИрАэро» выполнял рейс Симферополь - Пенза. На борту находились почти 100 пассажиров, многие возвращались из отпуска с детьми.

В 23:17 экипаж воздушного судна ощутил на себе ослепляющую атаку - такой эффект вызывает применение лазерного прибора (самый простой пример - указка или прицел). На восстановление зрения пилоту потребовалось от 10 до 30 секунд. Тем не менее летчики благополучно посадили самолет. Один из них засек источник света - он находился в Заречном.

А в 2018 году лазерный луч в течение 1 минуты мешал движению самолета при снижении в районе Арбекова. Источником мог быть фонарь, который применяется при проведении шоу в ночных клубах.