Сетевое издание|18+|Понедельник|14 окт 2024|20:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+3oC
+4oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

В самолет в небе над Пензенской областью целились лазером

Печать
Telegram

В самолет с пассажирами на борту, выполнявший рейс из Москвы в Пензу, целились лазером, когда он шел на посадку. Инцидент случился вечером 7 октября, подробности порталу PenzaInform.ru рассказали в пресс-службе регионального линейного отдела МВД РФ на транспорте.

Луч заметил пилот, когда воздушное судно летело над Сурским краем на высоте около 6 километров, и доложил обо всем диспетчеру.

«Это никак не повлияло на полет. В данный момент проводится служебная проверка», - отметили в ведомстве.

Аналогичный случай зафиксирован летом 2021 года, когда самолет компании «ИрАэро» выполнял рейс Симферополь - Пенза. На борту находились почти 100 пассажиров, многие возвращались из отпуска с детьми.

В 23:17 экипаж воздушного судна ощутил на себе ослепляющую атаку - такой эффект вызывает применение лазерного прибора (самый простой пример - указка или прицел). На восстановление зрения пилоту потребовалось от 10 до 30 секунд. Тем не менее летчики благополучно посадили самолет. Один из них засек источник света - он находился в Заречном.

А в 2018 году лазерный луч в течение 1 минуты мешал движению самолета при снижении в районе Арбекова. Источником мог быть фонарь, который применяется при проведении шоу в ночных клубах.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте