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Происшествия

В Пензе похитителя шампанского задержали с поличным

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В четверг, 10 октября, в Пензе сотрудники Росгвардии задержали 42-летнего мужчину, пытавшегося украсть бутылку шампанского из магазина на улице Суворова.

Около 16:00 сотрудники вневедомственной охраны получили тревожный сигнал и прибыли по адресу.

«Администратор магазина рассказала, что на днях гражданин уже совершил кражу шампанского, однако ему удалось скрыться. Почуяв безнаказанность, он решил украсть алкоголь повторно», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Однако любитель игристого не знал, что момент хищения попал на камеры видеонаблюдения. Администратор и кассир остановили его и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Росгвардейцы доставили мужчину в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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