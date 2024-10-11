В Пензе похитителя шампанского задержали с поличным

11.10.2024 | 08:58

В четверг, 10 октября, в Пензе сотрудники Росгвардии задержали 42-летнего мужчину, пытавшегося украсть бутылку шампанского из магазина на улице Суворова.

Около 16:00 сотрудники вневедомственной охраны получили тревожный сигнал и прибыли по адресу.

«Администратор магазина рассказала, что на днях гражданин уже совершил кражу шампанского, однако ему удалось скрыться. Почуяв безнаказанность, он решил украсть алкоголь повторно», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Однако любитель игристого не знал, что момент хищения попал на камеры видеонаблюдения. Администратор и кассир остановили его и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Росгвардейцы доставили мужчину в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.