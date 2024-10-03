В Ахунах 18-летнему пензенцу вонзили нож в бедро

03.10.2024 | 12:53

Вечером в среду, 2 октября, в Ахунах случилось ЧП. 41-летний мужчина ударил ножом 18-летнего парня. Последнему потребовалась госпитализация.

Началось с того, что пензенцы выпивали во дворе в компании из 5 человек, но затем поругались и подрались. Старший достал нож и вонзил его в бедро младшему.

«Первую помощь пострадавшему оказали прохожие, наложив на ногу в качестве жгута поясной ремень», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Вскоре по вызову прибыли медики, раненого молодого человека экстренно госпитализировали.

Агрессор забежал в местный ларек и попытался смыть с себя следы крови. Там его и задержали.

«Гражданина передали полицейским для проведения проверки», - рассказали в управлении.