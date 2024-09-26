Пензенский водитель сбил кабана рядом с Ахунским переездом

26.09.2024 | 15:55

Вечером в среду, 25 сентября, в Железнодорожном районе Пензы между базой «Костер» и Ахунским переездом сбили кабана. Животное погибло.

По словам очевидцев, это случилось около 19:00.

Как рассказали в областном министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования, водитель, сбивший самца кабана, установлен и будет привлечен к ответственности. Сам он не пострадал.

Штраф составит 30 000 рублей.

С начала года на дорогах региона случилось 27 ДТП, в результате которых погибли дикие животные. Чаще всего это лоси, кабаны и косули, уточнили в минлесхозе.