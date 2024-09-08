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Происшествия

Скончался известный актер областного драмтеатра Генрих Вавилов

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В воскресенье, 8 сентября, на 90-м году жизни после продолжительной болезни скончался заслуженный артист РФ, актер Пензенского областного драматического театра Генрих Дмитриевич Вавилов.

Он родился в Сосновоборске 31 января 1935 года, в 1953-м, будучи 18-летним, поступил в труппу Кузнецкого городского драмтеатра, в которой играл 8 лет.

В 1961 году артист пришел работать в областной драматический театр. В нем он прослужил 63 года, до последних дней жизни.

«Генрих Вавилов сыграл на пензенской сцене почти полторы сотни ролей. Вот лишь некоторые из них: Борис («Гроза» А. Н. Островского), старшина Васков («А зори здесь тихие…» Б. Васильева), Самохвалов («Сослуживцы» Э. Брагинского и Э. Рязанова), Мурзавецкий («Волки и овцы» А. Н. Островского), Кречинский («Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина), Герострат («…Забыть Герострата!» Г. Горина), кавалер Рипафратта («Мирандолина» К. Гольдони), Берлиоз («Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова), граф Шабельский («Иванов» А. П. Чехова), Степан-плотник («Поминальная молитва» Г. Горина), князь К. («Дядюшкин сон» Ф. М. Достоевского), Крутицкий («На всякого мудреца» А. Н. Островского), Фирс («Вишневый сад» А. П. Чехова)», - рассказали в областном драматическом театре.

Последней ролью артиста стал помещик Иван Кузьмич Иванов в спектакле по пьесе Тургенева «Нахлебник».

В 1984 году Генриху Вавилову присвоили почетное звание заслуженного артиста РСФСР, кроме того, он был награжден медалью «За заслуги перед Пензенской областью» и Почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской».

«Генрих Дмитриевич был невероятно доброжелательным, веселым и общительным человеком. Даже когда он уже не мог выходить из дому по состоянию здоровья, неизменно продолжал звонить коллегам, интересоваться жизнью театра, рассказывать анекдоты и забавные истории», - добавили в театре.

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Источник — фото областного драмтеатра
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