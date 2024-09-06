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Происшествия

Сотрудники ГАИ помогли быстро доставить ребенка в больницу

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В Городищенском районе лейтенанты полиции Михаил Уланов и Владислав Богочанский помогли быстро доставить в больницу ребенка, нуждавшегося в безотлагательной медицинской помощи.

30 августа экипаж ДПС нес службу на федеральной автодороге М-5. Движение на трассе было оживленным, местами - затрудненным.

В 14:00 к инспекторам подъехал Mercedes-Benz. Водитель рассказал, что его сын сильно поранил пальцы на руке и кровь не останавливается.

«Полицейские сразу же включили проблесковые маячки и громкоговорящее устройство, стали сопровождать автомобиль с ребенком, которому срочно требовалась помощь врачей. Инспекторы помогли быстро доставить пострадавшего мальчика в больницу», - рассказали в областной Госавтоинспекции.

Через некоторое время отец ребенка сообщил, что сыну наложили несколько швов и его здоровью ничего не угрожает. Родители поблагодарили инспекторов ДПС за неравнодушие и готовность прийти на помощь в любую минуту.

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Источник — фото Госавтоинспекции
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