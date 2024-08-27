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Происшествия

Стала известна причина сильного задымления в Заводском районе

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Во вторник, 27 августа, жителей областного центра встревожил столб дыма в Заводском районе. Его фото появились в городском телеграм-канале.

Автор поста утверждал, что события происходят на Шуисте, однако внимательные комментаторы определили, что на снимке - улица Гагарина.

«Что горит?» - спрашивали друг у друга горожане.

Как выяснилось, загорелись покрышки по адресу: ул. Гагарина, 1м. Тревожное сообщение поступило на пульт дежурного в 8:45.

«В 10:25 пожар был локализован. На месте от МЧС России работают 2 единицы техники и 11 человек личного состава. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе главного регионального управления ведомства.

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Источник — фото «Короче, Пенза»
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