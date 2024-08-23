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Происшествия

Сердобчанин нанес себе семь ножевых ран в живот

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Сердобские врачи спасли жизнь горожанину, который оказался на операционном столе с ножевыми ранениями. Об этом рассказали в ЦРБ имени А. И. Настина.

В воскресенье, 18 августа, бригада скорой помощи доставила в приемный покой истекающего кровью 48-летнего пациента с проникающим ранением брюшной полости.

В экстренном порядке к операции приступили 2 хирурга, анестезиолог, операционная медсестра, 2 медсестры-анестезиста и санитарка. Массивной кровопотери удалось избежать.

«Все 7 (!!!) нанесенных режущим предметом ран удалось благополучно ушить и восстановить целостность внутренних органов. Жизнь пациента была спасена. Спустя двое суток мужчина из отделения реанимации был переведен в отделение хирургии, где в настоящее время и продолжает лечение», - сообщили в лечебном учреждении.

Как удалось выяснить сетевому изданию «ПензаИнформ», раны мужчина нанес себе сам. Мать, вошедшая в его комнату, увидела сына с ножом в руках, залитого кровью. Она немедленно вызвала скорую помощь и полицию.

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Источник — фото Сердобской ЦРБ
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