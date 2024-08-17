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Происшествия

Пензенец: Парень пытался броситься с моста Дружбы

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Житель Пензы рассказал, что в пятницу, 16 августа, на глазах у него и его друзей человек хотел броситься с моста в Суру.

По его словам, сначала «пьяный в хлам» парень кидался под машины, а потом направился на мост Дружбы.

«Мы пошли за ним, он перелез через поручень, чтобы спрыгнуть. Мы рванули к нему и в последний момент его поймали, буквально секунды 1-2 - и мы бы его не спасли», - рассказал автор видео, выложенного в Сеть. На кадрах видно, как несколько молодых людей оттаскивают еще одного, вцепившегося в перила.

«Больше всего удивляет бессердечность людей. Столько людей проходило мимо и ничего не сделали. Если бы не мы с парнями, его бы уже не было. Берегите себя и будьте людьми!» - завершил пензенец свой пост.

«Вы молодцы!! Спасли человека», - откликнулась одна из подписчиц. Другой участник обсуждения скептично предположил, что попытка может повториться. Третий комментатор высказал версию о постановочной съемке.

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Источник — видео «Сова Пенза авто»
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