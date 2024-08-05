Пассажира поезда Пенза - Москва наказали за сорванный стоп-кран

05.08.2024 | 12:47

52-летний житель области, путешествовавший поездом Пенза - Москва, ответит за нарушение правил поведения на железной дороге. Из-за мужчины был сорван стоп-кран.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России, во время стоянки на станции Башмаково пензенец вышел на перрон поговорить по телефону. Он не обратил внимания, что посадка на поезд завершилась, не отреагировал, когда проводница попросила всех занять свои места в вагоне.

Когда состав начал движение, пассажир понял, что отстанет от поезда, и, рискуя жизнью, схватился за поручни, попытался запрыгнуть в вагон. Проводница заметила пензенца и, спасая его, сорвала стоп-кран.

В итоге пассажирский поезд задержался на 6 минут.

«Нарушителю назначено наказание - административный штраф в сумме 2 000 рублей», - рассказали в ЛО МВД.