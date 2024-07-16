Пензенцы сообщили о взрыве газа в поселке Победа

16.07.2024 | 09:20

Вечером в понедельник, 15 июля, в садовом товариществе в пензенском поселке Победа произошел пожар. О ЧП сообщили пользователи соцсетей.

По словам пензенцев, возгорание произошло после взрыва газового баллона. На кадрах, снятых на месте происшествия, видно пылающее деревянное строение и дым над ним.

Пожар прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

ЧП случилось в СНТ «Ветерок», вызов спасатели получили в 17:54. На ликвидацию огня выехали 11 человек на трех спецмашинах.

«Сгорел деревянный садовый дом общей площадью 10 кв. м, крытый железом. Погибших и пострадавших нет», - добавили в пресс-службе.

Взрыва газа не было. Причину и обстоятельства возгорания предстоит установить специалистам.