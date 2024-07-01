Сетевое издание|18+|Понедельник|1 июл 2024|23:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+31oC
+32oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Заречном загорелась квартира с жильцами внутри

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В воскресенье, 30 июня, спасателям пришлось эвакуировать людей из многоэтажного дома в Заречном. Там загорелась квартира с жильцами внутри. Сообщение появилось в телеграм-канале администрации закрытого города.

Это случилось на Озерской, 6. Сигнал поступил в 20:27. Очевидцы заметили густой дым, который шел из окна лоджии квартиры на третьем этаже, и вызвали пожарных. На место прибыли 26 человек личного состава на 7 спецмашинах.

«В подъезде дома на 3-м этаже и выше было сильное задымление, входная дверь в квартиру, где произошел пожар, была открыта», - сообщили в администрации.

Внутри находились женщина с мужчиной. Они получили травмы. Пострадавших вывели на улицу и передали медикам. Впоследствии жильцов госпитализировали.

Всего спасатели эвакуировали 15 человек.

Площадь пожара составила 18 кв. м. Копотью покрылись стены и потолок квартиры, а также лестничной клетки. Устанавливается причина возгорания.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото из тг-канала администрации Заречного
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте