В Заречном загорелась квартира с жильцами внутри

01.07.2024 | 14:54

В воскресенье, 30 июня, спасателям пришлось эвакуировать людей из многоэтажного дома в Заречном. Там загорелась квартира с жильцами внутри. Сообщение появилось в телеграм-канале администрации закрытого города.

Это случилось на Озерской, 6. Сигнал поступил в 20:27. Очевидцы заметили густой дым, который шел из окна лоджии квартиры на третьем этаже, и вызвали пожарных. На место прибыли 26 человек личного состава на 7 спецмашинах.

«В подъезде дома на 3-м этаже и выше было сильное задымление, входная дверь в квартиру, где произошел пожар, была открыта», - сообщили в администрации.

Внутри находились женщина с мужчиной. Они получили травмы. Пострадавших вывели на улицу и передали медикам. Впоследствии жильцов госпитализировали.

Всего спасатели эвакуировали 15 человек.

Площадь пожара составила 18 кв. м. Копотью покрылись стены и потолок квартиры, а также лестничной клетки. Устанавливается причина возгорания.