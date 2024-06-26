Разбушевавшегося в Засечном подростка увезли на скорой

26.06.2024 | 18:17

В полиции прокомментировали инцидент с подростком в Засечном. В среду, 26 июня, в соцсетях появилась информация, что он избивал детей, грозился всех пристрелить и зарезать.

Сообщение поступило в ОМВД России по Пензенскому району в 13:49. Когда сотрудники приехали на место, они заметили юношу, который вел себя неадекватно. Со слов свидетелей, он прыгал по детской площадке, одного ребенка толкнул, а второго задел.

В Сети появилось видео, где запечатлено, как молодой человек стоит на цоколе пекарни и громко кричит: «Господи, кого же зарезать?»

Выяснилось, что переполох устроил житель Пензы, 2009 года рождения. Он не мог успокоиться.

«Подростку вызвали скорую, после чего сотрудники полиции проводили его до машины. Заявлений от родителей других детей не поступало», - сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

В настоящее время идет проверка.