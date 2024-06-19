В Пензе и Саратове разыскивают 22-летнего Дмитрия Макарова

19.06.2024 | 11:17

22-летний житель Пензы Дмитрий Андреевич Макаров пропал 9 июня. Он может находиться в Саратове.

Ориентировка на молодого человека размещена на странице саратовского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Дмитрий Макаров имеет рост 173 см, удлиненные русые волосы, темные глаза.

На нем были черная куртка-джинсовка и черные джинсы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о судьбе Дмитрия Макарова, просят позвонить по телефонам: 8(800) 700-54-52 или 112. В поисках требуется помощь добровольцев.