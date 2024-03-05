В Городищенском районе опрокинулась грузовая «Белава»

05.03.2024 | 14:22

Во вторник, 5 марта, в Городищенском районе водителю автофургона потребовалась помощь спасателей.

«По предварительным данным, в 10:00 на 705-м километре федеральной магистрали М-5 «Урал» 55-летний шофер автомобиля «ГАЗ Белава» допустил опрокидывание транспортного средства», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Водитель грузовика получил телесные повреждения.

В 10:04 сообщение о ДТП поступило в пожарно-спасательную часть № 52, расположенную в рабочем поселке Чаадаевка.

«Прибыв на место происшествия, пожарные оказали помощь пострадавшему, произвели стабилизацию авто и отключение аккумуляторной батареи, устранили разлив горюче-смазочных материалов», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.