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Происшествия

В Городищенском районе опрокинулась грузовая «Белава»

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Во вторник, 5 марта, в Городищенском районе водителю автофургона потребовалась помощь спасателей.

В Городищенском районе опрокинулась грузовая «Белава»

«По предварительным данным, в 10:00 на 705-м километре федеральной магистрали М-5 «Урал» 55-летний шофер автомобиля «ГАЗ Белава» допустил опрокидывание транспортного средства», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Городищенском районе опрокинулась грузовая «Белава»

Водитель грузовика получил телесные повреждения.

В 10:04 сообщение о ДТП поступило в пожарно-спасательную часть № 52, расположенную в рабочем поселке Чаадаевка.

В Городищенском районе опрокинулась грузовая «Белава»

«Прибыв на место происшествия, пожарные оказали помощь пострадавшему, произвели стабилизацию авто и отключение аккумуляторной батареи, устранили разлив горюче-смазочных материалов», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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