В ГИБДД рассказали подробности аварии в Нижнеломовском районе

19.02.2024 | 11:16

В Госавтоинспекции уточнили, что в аварии на трассе М-5 в Нижнеломовском районе пострадали двое водителей. ДТП случилось в воскресенье, 18 февраля, на 552-м километре дороги.

В 11:45 там столкнулись Mercedes-Benz Actros с полуприцепом, за рулем находился 42-летний мужчина, и MAN TGX также с полуприцепом, с 49-летним водителем.

От удара фрагмент полуприцепа MAN отбросило во внедорожник Mercedes-Benz GLK, которым управлял 47-летний автолюбитель.

«В результате происшествия водители автомобилей Mercedes-Benz Actros и MAN TGX получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются специалисты.

Ранее в сети опубликовали снимки с места ДТП. Очевидцы запечатлели прицеп одного из грузовиков, который перекрыл полосу движения. Также в объектив камеры попала смятая кабина большегруза.