Поезд № 101 Нижневартовск - Пенза задержан из-за ЧП

12.02.2024 | 21:31

Поезд № 101 Нижневартовск – Пенза задержан в пути из-за ЧП, случившегося в понедельник, 12 февраля, на станции Бердяуш Южно-Уральской железной дороги.

В 18:48 по местному времени там после столкновения грузового и хозяйственного поездов произошел сход 12 порожних вагонов в грузовом составе.

В связи с проведением восстановительных работ задержаны пассажирские поезда № 101 Нижневартовск – Пенза, № 98 Кисловодск – Тында. Ожидается задержка составов № 13 Челябинск – Москва, № 128 Адлер – Красноярск и № 392 Москва – Челябинск.

«Для пассажиров поездов, задержанных более чем на 4 часа, будет организовано бесплатное питание. Системы жизнеобеспечения в поездах работают в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

В результате ЧП никто не пострадал, угроза экологической безопасности отсутствует. Причины случившегося выясняются.