Пензячка избила сотрудницу бара, чтобы не покидать заведение

09.02.2024 | 09:57

42-летняя жительница Пензы, проводившая ночь в баре на улице Революционной, встретила утро пятницы, 9 февраля, в компании полицейских.

Женщина напала на девушку-администратора - это случилось в 3:37. Сотрудники бара тут же нажали кнопку тревожной сигнализации, рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

На объект незамедлительно выехал ближайший наряд вневедомственной охраны. Стражи порядка задержали нетрезвую посетительницу, устроившую дебош.

Пензячка вела себя агрессивно, громко материлась и не давала работать сотрудникам. А когда ее попросили покинуть заведение, несколько раз ударила девушку-администратора кулаком в лицо.

Росгвардейцы передали женщину сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.