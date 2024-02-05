В Никольском районе пропал 53-летний Валерий Марков

05.02.2024 | 16:15

Жителей Пензенской области просят помочь в поисках 53-летнего Валерия Юрьевича Маркова. Он пропал в селе Базарная Кеньша Никольского района.

Ориентировки на мужчину распространили члены регионального отделения поискового движения «Лиза Алерт».

Валерия Маркова не видели с 2 февраля. Его местонахождение остается неизвестным.

Приметы пропавшего: рост 172 сантиметра, телосложение плотное, волосы темные с сединой, карие глаза.

Мужчина был одет в темно-синюю удлиненную куртку с капюшоном и оранжевым воротником, зеленые штаны и черные утепленные галоши.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.