В Никольском районе пропал 53-летний Валерий Марков

Жителей Пензенской области просят помочь в поисках 53-летнего Валерия Юрьевича Маркова. Он пропал в селе Базарная Кеньша Никольского района.
Ориентировки на мужчину распространили члены регионального отделения поискового движения «Лиза Алерт».
Валерия Маркова не видели с 2 февраля. Его местонахождение остается неизвестным.
Приметы пропавшего: рост 172 сантиметра, телосложение плотное, волосы темные с сединой, карие глаза.
Мужчина был одет в темно-синюю удлиненную куртку с капюшоном и оранжевым воротником, зеленые штаны и черные утепленные галоши.
«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.
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