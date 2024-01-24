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Происшествия

В Мокшанском районе погиб водитель Hyundai Solaris

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Во вторник, 23 января, в Мокшанском районе Пензенской области, на 373-м километре дороги Нижний Новгород - Саратов, произошло смертельное ДТП.

В 18:11 там столкнулись три машины - две грузовых и одна легковая. За рулем АФ-47432В был 35-летний мужчина, Volvo с полуприцепом «Тонар» - 42-летний, Hyundai Solaris - 51-летний.

«В результате происшествия водитель Hyundai Solaris от полученных телесных повреждений скончался на месте», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Пассажирки легкового автомобиля, женщины 1985 и 1986 года рождения, получили травмы, но госпитализация им не потребовалась.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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Источник — фото «Сова Пенза Авто»
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