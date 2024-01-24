Появились кадры с места смертельной аварии в Мокшанском районе

24.01.2024 | 11:41

Опубликованы кадры с места ДТП в Мокшанском районе, где столкнулись две грузовые машины и одна легковая. Авария, случившаяся во вторник, 23 января, унесла человеческую жизнь.

Трагедия произошла на 373-м километре дороги Нижний Новгород - Саратов. По предварительным данным, в 18:11 столкнулись АФ-47432В с 35-летним мужчиной за рулем, Volvo с полуприцепом «Тонар» - с 42-летним, Hyundai Solaris - с 51-летним водителем.

«В результате происшествия водитель Hyundai Solaris от полученных телесных повреждений скончался на месте», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Пострадали пассажирки иномарки 38 и 37 лет, после оказания медпомощи их отпустили.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства ДТП.

Госавтоинспекция просит водителей учитывать погодные условия, соблюдать дистанцию и правила перестроения в полосах.