В Нижнеломовском районе движение затруднено из-за серьезной аварии

23.01.2024 | 14:48

Во вторник, 23 января, в Нижнеломовском районе случилось ДТП с участием трех транспортных средств - двух большегрузов и легкового автомобиля.

По предварительным данным, в 11:45 на 510-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» столкнулись МАЗ, MAN и Renault Logan.

Большегрузом отечественного производства управлял 55-летний шофер, фурой MAN - 51-летний водитель, легковым автомобилем - 61-летний мужчина.

Водители грузовозов доставлены в больницу.

«В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится проверка, уточняются причины и условия ДТП», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор» предупредили, что на этом участке дороги движение затруднено, организован реверс. Водителей просят учитывать это обстоятельство при планировании поездок и соблюдать скоростной режим.