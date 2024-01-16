В Пензе в ЦУМе задержали мужчину с гранатой

16.01.2024 | 16:10

Во вторник, 16 января, в центре Пензы в ЦУМе правоохранители задержали мужчину с гранатой. Сотрудники торгового центра сообщили, что тот вел себя агрессивно.

Фото с места происшествия появилось в городской группе соцсети «ВКонтакте». Очевидцы сняли проезжую часть рядом с ЦУМом, ее перекрыл автомобиль полиции.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД России, граната у мужчины была учебной.

«Сотрудникам патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пензе и бойцам вневедомственной охраны Росгвардии поступил экстренный вызов в один из супермаркетов, расположенных на улице Кирова. Прибывшие стражи правопорядка выяснили, что в торговый центр зашел нетрезвый посетитель, у которого возник конфликт с продавцом», - сообщили в полиции.

Охранники попросили агрессивного клиента уйти, но тот наотрез отказался. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Муляж боеприпаса нашли при личном досмотре.