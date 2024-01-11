Жители Бессоновки из-за аварии остались без газа и тепла

11.01.2024 | 14:08

В четверг, 11 января, жители села Бессоновка из-за аварии остались без газа, а следовательно, и без отопления. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказала местная жительница Марина, позвонившая в редакцию.

«Газа нет на нескольких улицах точно, а может, и во всем селе, точно не знаю. Говорят, что трактор при расчистке снега повредил газовые трубы, но это тоже только слухи. Что бы там ни было, страшно в мороз остаться без отопления и без возможности приготовить еду!» - пожаловалась Марина.

На сайте администрации Бессоновского района в этот день появилось сообщение, что на территории села проводится аварийное переподключение линии газовых сетей.

«При возникновении вопросов просим вас обращаться в газовый участок по телефону 8 (8412) 67-74-04», - уточнили в органе местного самоуправления.

Марина позже уточнила, что по улицам начала ездить машина газовой службы, из которой местных жителей через рупор извещали о случившемся.