В Пензенской области остановилось колесо обозрения с людьми

02.01.2024 | 17:50

Вечером во вторник, 2 января, в Пензенской области произошло ЧП, сразу попавшее в федеральные новости. Остановилось колесо обозрения.

«На аттракционе находятся 4 человека. Высота колеса - 35 метров», - сообщили в МЧС России.

На место выехали спасатели. Подробности происшествия уточняются.

Речь идет о 36-метровом колесе обозрения в Засечном. Аттракцион был открыт в 2017 году.

У колеса 18 закрытых кабинок. Полный круг оно совершает примерно за 12 минут.