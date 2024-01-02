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Происшествия

В Пензенской области остановилось колесо обозрения с людьми

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Вечером во вторник, 2 января, в Пензенской области произошло ЧП, сразу попавшее в федеральные новости. Остановилось колесо обозрения.

«На аттракционе находятся 4 человека. Высота колеса - 35 метров», - сообщили в МЧС России.

На место выехали спасатели. Подробности происшествия уточняются.

Речь идет о 36-метровом колесе обозрения в Засечном. Аттракцион был открыт в 2017 году.

У колеса 18 закрытых кабинок. Полный круг оно совершает примерно за 12 минут.

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Источник — фото и видео МЧС России
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