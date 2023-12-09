В Заречном из-за забытой сумки закрыли проходную

Утром субботы, 9 декабря, жителей Заречного встревожило закрытие одной из проходных.
Сообщения о проблеме появились в местном телеграм-канале. Зареченцы отметили, что у проходной стоят росгвардейцы «с автоматами и в брониках».
Некоторые участники обсуждения предположили, что проходят учения. Автобусу № 101, курсирующему между Заречным и областным центром, пришлось въезжать через другую проходную.
Редакции сетевого издания «ПензаИнформ» в правоохранительных органах рассказали, что ничего страшного не произошло: кто-то забыл сумку у въезда в ЗАТО. Ее обследовали и никаких опасных предметов не нашли.
После этого проходную открыли.
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