В Пензе «Нива» жестко врезалась в «Ладу-Гранту»

09.12.2023 | 17:41

В субботу, 9 декабря, на пересечении проспекта Строителей с улицей Тернопольской в Пензе произошло серьезное ДТП. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора. Запись размещена в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что серая «Нива» идет с большой скоростью в крайнем левом ряду, пытается затормозить перед потоком идущих впереди машин, берет еще левее и правым боком бьет белую «Ладу-Гранту».

Подписчиков возмутила скорость, с которой ехал водитель «Нивы».

«Ну если жмешь как лапоть, катайся на троллейбусе!», «По полосе, которая всегда занята стоящими на разворот, так нестись», - написали они.

На другом видео, размещенном в Сети, видны пожарная машина, карета скорой помощи и автомобиль ГИБДД, прибывшие на место происшествия.

«Пострадала женщина-пассажир на «Гранте», - утверждает один из комментаторов.

Официального подтверждения информации пока не было.