В Пензе «Нива» жестко врезалась в «Ладу-Гранту»

В субботу, 9 декабря, на пересечении проспекта Строителей с улицей Тернопольской в Пензе произошло серьезное ДТП. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора. Запись размещена в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что серая «Нива» идет с большой скоростью в крайнем левом ряду, пытается затормозить перед потоком идущих впереди машин, берет еще левее и правым боком бьет белую «Ладу-Гранту».
Подписчиков возмутила скорость, с которой ехал водитель «Нивы».
«Ну если жмешь как лапоть, катайся на троллейбусе!», «По полосе, которая всегда занята стоящими на разворот, так нестись», - написали они.
На другом видео, размещенном в Сети, видны пожарная машина, карета скорой помощи и автомобиль ГИБДД, прибывшие на место происшествия.
«Пострадала женщина-пассажир на «Гранте», - утверждает один из комментаторов.
Официального подтверждения информации пока не было.
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