В Пензенской области разыскивают пропавшего жителя Городища

08.12.2023 | 07:55

В Пензенской области ищут 57-летнего жителя Городища Виталия Ивановича Баширова, пропавшего 16 ноября.

Ориентировка на мужчину размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Виталий Баширов имеет рост 182 см, нормальное телосложение, русые волосы, голубые глаза. Носит усы и бороду.

Во что он был одет, неизвестно.

Всех, кто располагает информацией о Виталии Баширове, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.