В Пензенской области разыскивают пропавшего жителя Городища

В Пензенской области ищут 57-летнего жителя Городища Виталия Ивановича Баширова, пропавшего 16 ноября.
Ориентировка на мужчину размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».
Виталий Баширов имеет рост 182 см, нормальное телосложение, русые волосы, голубые глаза. Носит усы и бороду.
Во что он был одет, неизвестно.
Всех, кто располагает информацией о Виталии Баширове, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
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