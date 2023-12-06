Сетевое издание|18+|Среда|6 дек 2023|20:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-14oC
-13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Никольске загоревшийся дом тушили 15 человек

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Утром среды, 6 декабря, в Никольске случился пожар. Загорелся дом на улице Ленина, огонь охватил и пристрой.

Сообщение о ЧП спасатели получили в 10:40. На место выехали 15 человек на 5 спецавтомобилях.

«Обгорели обрешетка кровли и потолочное перекрытие на площади 39 кв. м срубового дома размером 10 м на 8 м, крытого металлом по деревянной обрешетке. Сгорел дощатый пристрой размером 3 м на 2 м, крытый шифером», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пензенской области.

В Никольске загоревшийся дом тушили 15 человек

В ЧП никто не пострадал и не погиб.

Причины и обстоятельства возгорания выяснят специалисты.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото ГУ МЧС РФ по области
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте