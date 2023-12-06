В Никольске загоревшийся дом тушили 15 человек

06.12.2023 | 17:06

Утром среды, 6 декабря, в Никольске случился пожар. Загорелся дом на улице Ленина, огонь охватил и пристрой.

Сообщение о ЧП спасатели получили в 10:40. На место выехали 15 человек на 5 спецавтомобилях.

«Обгорели обрешетка кровли и потолочное перекрытие на площади 39 кв. м срубового дома размером 10 м на 8 м, крытого металлом по деревянной обрешетке. Сгорел дощатый пристрой размером 3 м на 2 м, крытый шифером», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пензенской области.

В ЧП никто не пострадал и не погиб.

Причины и обстоятельства возгорания выяснят специалисты.