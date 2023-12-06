Появились кадры с места страшного ДТП в Лопатинском районе

06.12.2023 | 09:46

Госавтоинспекция опубликовала кадры с места смертельного ДТП в Лопатинском районе. Авария случилась утром во вторник, 5 декабря, в ней погиб человек.

По предварительным данным, в 9:50 на 7-м километре дороги Лопатино - Дубровское столкнулись Lada Vesta с 50-летним водителем и Opel Astra с 66-летним мужчиной за рулем.

В результате последний от полученных травм скончался на месте.

Водитель отечественного автомобиля и его 20-летняя пассажирка были госпитализированы.

«Проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.