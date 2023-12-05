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Происшествия

В Сердобском районе водителя «Газели» убило прицепом со свеклой

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В Сердобске осудили 34-летнего местного жителя, по вине которого произошло смертельное ДТП.

Утром 18 января этого года мужчина ехал на своем КамАЗе с прицепом, груженным сахарной свеклой, по участку дороги Тамбов - Беково. У села Карповка прицеп отсоединился и оказался на встречной полосе прямо перед «Газелью».

Водитель последней попытался уйти от столкновения, вырулил на обочину, но избежать аварии не удалось. От полученных травм он скончался на месте. Двух его пассажиров госпитализировали с телесными повреждениями.

В Сердобском районе водителя «Газели» убило прицепом со свеклой

Как оказалось, перед выездом шофер КамАЗа не проверил техническую исправность тягово-сцепного устройства.

Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с запретом управлять транспортом в течение двух лет.

«Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск супруги погибшего о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Источник — фото УГИБДД УМВД РФ по области
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