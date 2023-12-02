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Происшествия

45-летняя пензячка избила дочь из-за визита молодого человека

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В пятницу, 1 декабря, в Пензе произошел семейный конфликт, в который пришлось вмешаться правоохранителям.

В 17:35 экипаж Росгвардии, патрулировавший Железнодорожный район, получил сообщение о серьезном конфликте в квартире на улице Герцена и оперативно прибыл по адресу.

Как выяснилось, ссора с рукоприкладством разгорелась между нетрезвой 45-летней женщиной и ее 23-летней дочерью, которая живет вместе с бабушкой этажом выше. Владелицей обеих квартир является мать девушки.

Она пришла к дочери и застала в квартире молодого человека, которого девушка пригласила в гости. Визитер настолько не понравился матери, что она набросилась на наследницу с кулаками.

Бабушка, находившаяся в квартире, набрала 02 и рассказала о происходящем.

«Девушка написала заявление. Росгвардейцы задержали ее мать и передали ее сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото областного управления Росгвардии
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