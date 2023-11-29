В Колышлейском районе пропал 60-летний сельчанин

В Пензенской области ищут 60-летнего жителя села Халтурино Колышлейского района Александра Алексеевича Кузнецова.
С 24 ноября местонахождение сельчанина неизвестно.
Ориентировка на пропавшего мужчину размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».
Александр Кузнецов имеет рост 168 см, худощавое телосложение, седые с залысинами волосы, голубые глаза.
Во что он был одет, неизвестно.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о судьбе Александра Кузнецова, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
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