В Пензе агрессивный покупатель разбил витрину с мороженым

21.11.2023 | 09:31

В Пензе задержали 33-летнего хулигана, причинившего ущерб магазину. Мужчина неадекватно отреагировал на требование оплатить взятый с полки товар.

Инцидент произошел в понедельник, 20 ноября, около 23:00.

Пензенец зашел в торговый зал, взял бутылку с полки с алкогольной продукцией и направился к выходу.

Его остановил кассир и потребовал оплатить товар. Разозлившись, горожанин кулаком разбил стекло в холодильнике с мороженым. Администрация нажала тревожную кнопку.

На вызов прибыли росгвардейцы. Правоохранителям показали записи с видеокамер, которые зафиксировали все действия хулигана.

«Сотрудники Росгвардии задержали мужчину на месте и для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам полиции», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.