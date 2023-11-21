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Происшествия

В Пензе агрессивный покупатель разбил витрину с мороженым

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В Пензе задержали 33-летнего хулигана, причинившего ущерб магазину. Мужчина неадекватно отреагировал на требование оплатить взятый с полки товар.

Инцидент произошел в понедельник, 20 ноября, около 23:00.

Пензенец зашел в торговый зал, взял бутылку с полки с алкогольной продукцией и направился к выходу.

Его остановил кассир и потребовал оплатить товар. Разозлившись, горожанин кулаком разбил стекло в холодильнике с мороженым. Администрация нажала тревожную кнопку.

На вызов прибыли росгвардейцы. Правоохранителям показали записи с видеокамер, которые зафиксировали все действия хулигана.

«Сотрудники Росгвардии задержали мужчину на месте и для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам полиции», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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Источник — фото управления Росгвардии по области
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