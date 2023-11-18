Пропавшего жителя соседнего региона ищут в Пензенской области

Пензенские волонтеры объявили о розыске 57-летнего жителя города Кирсанова Тамбовской области Евгения Самодурова.
Евгений Александрович пропал 5 ноября. Ориентировка на него размещена на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт».
Рост мужчины - 170 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в черную куртку и синие джинсы, обувь - черные ботинки.
«Может находиться в Пензенской области», - уточнили поисковики.
Всех, кому что-либо известно о судьбе Евгения Самодурова, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.
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