Жители Тепличного сообщили о нападениях на женщин

14.11.2023 | 16:03

В Тепличном зарегистрировано два случая нападения на женщин. Злоумышленник держит в страхе жителей района.

Пост с такой информацией появился в социальных сетях во вторник, 14 ноября.

«Один случай произошел 13 ноября. В семь часов утра неизвестный сзади за шею схватил женщину, работающую на комбинате «Тепличный», и потащил к гаражам. Женщина кричала и звала на помощь, но охрана комбината не отреагировала. Чудом женщине удалось вырваться. Придя на комбинат, женщина вызвала полицию и написала заявление», - описал инцидент автор поста.

Даны приметы напавшего: оранжевая или желтая куртка, татуировка в виде иероглифов на левой стороне шеи.

«Просим дать огласку данной информации и предупредить людей», - написал в заключение автор.

Происшествия прокомментировали сетевому изданию «ПензаИнформ» в региональном УМВД РФ. Там подтвердили, что правоохранителям поступило два заявления о нападении.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, которые направлены на установление лица, совершившего противоправные деяния», - сообщили в пресс-службе.