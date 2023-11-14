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Происшествия

Жители Тепличного сообщили о нападениях на женщин

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В Тепличном зарегистрировано два случая нападения на женщин. Злоумышленник держит в страхе жителей района.

Пост с такой информацией появился в социальных сетях во вторник, 14 ноября.

«Один случай произошел 13 ноября. В семь часов утра неизвестный сзади за шею схватил женщину, работающую на комбинате «Тепличный», и потащил к гаражам. Женщина кричала и звала на помощь, но охрана комбината не отреагировала. Чудом женщине удалось вырваться. Придя на комбинат, женщина вызвала полицию и написала заявление», - описал инцидент автор поста.

Даны приметы напавшего: оранжевая или желтая куртка, татуировка в виде иероглифов на левой стороне шеи.

«Просим дать огласку данной информации и предупредить людей», - написал в заключение автор.

Происшествия прокомментировали сетевому изданию «ПензаИнформ» в региональном УМВД РФ. Там подтвердили, что правоохранителям поступило два заявления о нападении.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, которые направлены на установление лица, совершившего противоправные деяния», - сообщили в пресс-службе.

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