50-летний пензенец разбил отцу голову скалкой

Поздним вечером в понедельник, 13 ноября, правоохранителям поступил сигнал: в доме на проспекте Победы в Пензе между двумя мужчинами разгорелся конфликт с рукоприкладством.
По адресу оперативно прибыл экипаж Росгвардии, патрулировавший район.
Как выяснилось, в квартире выпивали 50-летний мужчина и его 74-летний отец. Поздний ужин с алкоголем перерос в семейную ссору.
«Сын схватил деревянную скалку и ударил отца по голове с такой силой, что хлынула кровь. Пожилой мужчина не потерял сознания, но ему потребовалась госпитализация», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Агрессивного мужчину росгвардейцы задержали, а пострадавшего пенсионера приехавшая бригада скорой помощи доставила в больницу.
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