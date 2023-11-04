В Никольском районе пропал 37-летний мужчина в черной куртке

04.11.2023 | 10:28

В Пензенской области пропал 37-летний житель села Большое Пермиево Никольского района Вячеслав Викторович Красноярский. Его местонахождение неизвестно с 27 октября.

Ориентировка размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост Вячеслава Красноярского - 168 см, телосложение нормальное, глаза зеленые. Мужчина острижен наголо.

Он был одет в черную болоньевую куртку и синие штаны, обувь - черные галоши.

Всех, кому что-либо известно о судьбе Вячеслава Красноярского, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.