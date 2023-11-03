В Пензе с поезда сняли уехавшую без спроса девочку-подростка

03.11.2023 | 15:21

Сотрудники транспортной полиции, дежурившие на станции Пенза-I, обратили внимание на мужчину и девочку подросткового возраста, вышедших из вагона поезда Воркута - Новосибирск во время остановки.

Их интерес к пассажирам был обоснован. У пензенских стражей порядка имелась ориентировка на 15-летнюю девочку, присланная коллегами из Башкирии. Юная пассажирка подходила под описание.

Выяснилось, что уроженка Уфы в родном городе попросила незнакомого мужчину, бравшего билет на поезд, купить и ей тоже. Тот не отказал, уфимка вместе с ним села в вагон и отправилась в путешествие без разрешения родителей.

Транспортные полицейские проверили документы и у доброжелательного пассажира. Он оказался уроженцем Азербайджана, нарушившим режим пребывания в России.

Путешественницу сняли с поезда и передали законным представителям, сейчас она находится дома. А иностранца Железнодорожный районный суд Пензы оштрафовал на 2 000 рублей и вынес решение о принудительном выдворении из России.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на транспорте.